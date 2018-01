Terza corsia Firenze-Pistoia, ok della Regione

L'ente ha espresso parere positivo alla localizzazione dei lavori per costruire la terza corsia lungo l'autostrada A11 nel tratto fra i due capoluoghi

FIRENZE — La giunta regionale guidata da Enrico Rossi ha dato il via libera alla localizzazione dei cantieri per costruire la terza corsia nel tratto della A11 fra Firenze e Pistoia. Con lo stesso atto la Regione ha invitato le amministrazioni comunali di Firenze, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Prato, Agliana, Pistoia, Pieve a Nievole e Monsummano Terme a vigilare sui lavori per controllarne la conformità.

Soddisfatto l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli che ha svolto il lavoro di coordinamento e di raccordo con Autostrade per l'Italia e con il Ministero per favorire l'intesa fra le parti.

La realizzazione della terza corsia nel tratto tra Firenze e Pistoia comprende il nodo di Peretola e rappresenterà un passo in avanti per l'ammodernamento infrastrutturale della Toscana, risolvendo una serie di criticità anche attraverso la realizzazione delle opere accessorie e compensative richieste dai Comuni.