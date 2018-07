Temporali, grandine e vento sulla Toscana

La Protezione civile ha emesso un avviso di codice giallo, valido soprattuto per il nord della regione, da stasera alla mezzanotte di domenica

FIRENZE — Allerta meteo di codice giallo sulla Toscana e in particolare sulle province di Firenze, Prato, Pistoia, Massa Carrara e Lucca.

Oggi pomeriggio e stasera sono possibili temporali a carattere isolato sulle zone settentrionali della regione. Grandinate e forti colpi di vento dovrebbero essere solo solo occasionali. Domani, domenica, tsono previsti emporali a carattere isolato, più probabili tra la mattina e il pomeriggio, sempre sulle zone settentrionali della regione. Durante i temporali, sono possibili forti colpi di vento e grandinate.

Tempo molto instabile anche lunedì 23 Luglio. Poi il miglioramento.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.