Carico inverosimile di cibo avariato sul furgone

Un quintale e mezzo di carne, formaggi e frutta scongelati stipati su un camioncino. Le ruote erano a terra per il peso fuori misura del carico

SIENA — La polizia stradale ha notato il furgone durante un controllo a Ruffolo, lungo la Siena-Grosseto. Le ruote posteriori erano praticamente a terra e questo ha fatto pensare subito che a bordo ci potesse essere un carico eccessivo. Gli agenti però forse non pensavano che, una volta aperto lo sportello, si sarebbero trovati davanti un quintale e mezzo di cibo avariato. Colpa anzitutto della temperatura del vano frigo, di 8 gradi superiore a quella richiesta dalla legge e poi del contatto diretto dei cibi con le scatole di cartone, cosa assolutamente antigienica.

Gli ispettorati della Asl Sud Est Toscana, intervenuti sul posto, hanno confermato i sospetti della polstrada. Alla fine sono stati sequestrati 800 chili di carne di suino e 900 di cibi surgelati. Tutto sarà distrutto.

Il conducente, un uomo di 39 anni, era già rimasto coinvolto in passato in una storia di truffe ai danni delle mense nel pistoiese. Per lui, a questo giro, sono scattate le sanzioni per trasporto senza autorizzazione e per sovraccarico di 1.500 chili, con multa di 5.000 euro. Tremila euro di multa invece alla ditta per la quale lavora.