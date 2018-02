Aguzzino dei migranti latitante preso in aeroporto

Era scampato all'arresto nell'operazione 'White wash' contro l'immigrazione clandestina che ha fatto finire in manette 19 persone. Fermato a Pisa

PISTOIA — L'uomo, di origine pakistana, era scampato all'arresto lo scorso 16 gennaio perché si trovava in Pakistan. Ora, tornato in Toscana, è finito in manette. Ad arrestarlo sono stati gli agenti della polizia di Pistoia dopo averlo rintracciato a bordo del volo di rientro in Italia. Una volta sceso all'aeroporto 'Galilei' di Pisa, il 42enne è stato fermato alla frontiera e arrestato.

L'operazione 'White wash' ha permesso di smascherare un enorme giro di immigrazione clandestina in Italia. A gennaio sono finite in manette 19 persone, una in carcere e 18 ai domiciliari. La maxioperazione si è svolta nelle province di Pistoia, Prato, Lucca, Pisa e Roma. L'uomo preso a Pisa, appunto, era tra i destinatari delle misure cautelari emesse in seguito alle indagini.