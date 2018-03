La sospensione per i lavori del raddoppio ferroviario è prevista dal pomeriggio di sabato fino alle ore 5 di lunedì. Altra sospensione a luglio

PISTOIA — Niente treni tra Pistoia e Montecatini Terme a causa dei lavori di raddoppio della linea Firenze – Pistoia – Viareggio. La sospensione è prevista dalle ore 15.00 di sabato 17 marzo 2018 fino alle ore 5.00 di lunedì 19.

In questi orari la stazione di Masotti non sarà attiva ed viaggiatori dovranno utilizzare la stazione di Pistoia, se in partenza per Firenze, oppure quella di Montecatini Terme se la direzione di viaggio scelta è Viareggio. E' previsto anche un servizio alternativo di bus per il collegamento con le altre due stazioni.

I lavori di RFI sulla linea ferroviaria interesseranno altri fine settimana, inoltre che la linea subirà una sospensione più lunga nel periodo dal 15 luglio al 2 settembre 2018.