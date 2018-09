Rilancio del Pd, doppio appuntamento a Pistoia

Inizia oggi da Pistoia il tour organizzato dal gruppo Pd in Consiglio regionale nei territori. Incontri al museo Marini e al circolo Arci di Bonelle

PISTOIA — Parte da Pistoia il tour del gruppo Pd in Regione per condividere e raccogliere dai territori critiche e suggerimenti sul documento “Priorità per il rilancio dell’azione del governo regionale”, scaturito alla fine del luglio scorso da un vertice di maggioranza con il presidente Enrico Rossi.

Oggi, giovedì 20 settembre, doppio appuntamento in programma: dalle 17 alle 19, nell’atrio del museo Marino Marini, i consiglieri regionali Massimo Baldi e Marco Niccolai, insieme agli assessori Stefano Ciuoffo e Federica Fratoni, incontreranno i rappresentanti delle categorie economiche e sociali e delle istituzioni locali; alle 21, al circolo Arci di Bonelle, ci sarà l’incontro con i segretari di circolo e gli amministratori del Pd.

"Nel luglio scorso abbiamo condiviso un documento che indicava le priorità per rilanciare l’azione di governo, 9 punti concreti, cose da fare e verificare - spiuegano i consiglieri Baldi e Niccolai - Ci siamo confrontati con le categorie economiche e sociali a livello regionale ma abbiamo ritenuto che non fosse sufficiente, che occorresse discutere con l’intera Toscana, rendendo protagonisti i territori di quell’accelerazione che vogliamo produrre nell’azione di governo. Per questo, anche a Pistoia, con il contributo importante degli assessori Ciuoffo e Fratoni, abbiamo pensato a questo doppio appuntamento che auspichiamo sia utile a migliorare la nostra attività in Regione nell’interesse di tutti i cittadini».