Servizi cimiteriali, ecco la gara per l'appalto

Gli interessati possono presentare un'offerta entro il 10 settembre solo in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale start

PISTOIA — Il Comune di Pistoia ha indetto la gara per il nuovo appalto della gestione dei servizi cimiteriali e del forno crematorio.

Ritenendo importante e indispensabile il miglioramento della gestione dei servizi cimiteriali, l'Amministrazione negli ultimi mesi ha lavorato alacremente per arrivare alla pubblicazione di un bando per individuare un gestore che potesse garantire, oltre alle operazioni cimiteriali e di cremazione, anche pulizia, decoro, taglio del verde e manutenzione degli edifici. Attualmente il servizio è in proroga tecnica da novembre 2015, dopo la fine del triennio previsto dall'appalto precedente.

Bando di gara. Possono partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti in base al codice degli appalti. Il bando, il disciplinare, il capitolato speciale e i modelli necessari per la partecipazione alla gara sono disponibili all'indirizzo http://start.e.toscana.it/comune-pistoia/. Le offerte possono essere presentate entro il 10 settembre alle ore 14 solo in modalità telematica tramite la piattaforma regionale start (non sono ammesse offerte cartacee).

Le offerte saranno aperte, in seduta pubblica, l'11 settembre alle ore 10 negli uffici della stazione unica appaltante in piazza Duomo.

L'appalto avrà durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021 con possibilità di rinnovare il contratto per altri tre anni. La ditta cui sarà affidato l'appalto dovrà occuparsi dei servizi cimiteriali, della manutenzione ordinaria edilizia delle strutture cimiteriali, della pulizia e del taglio dell'erba dei 48 cimiteri comunali, nonché della gestione del servizio pubblico di cremazione, della manutenzione ordinaria dell’impianto di cremazione e del giardino della dispersione.

Il valore annuo stimato dell’appalto è di 951.000 euro (oltre Iva). L'importo complessivo per il triennio è di 2.853.000 euro (oltre Iva).

Chi vorrà esaminare l'ubicazione e le caratteristiche dei luoghi dove si svolgerà il servizio, potrà effettuare autonomamente un sopralluogo presso i cimiteri interessati, oppure potrà fare richiesta di sopralluogo contattando l'ufficio comunale unità operativa cimiteri in via dei Macelli 11/C allo 0573-371633 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15.30 alle 17), email s.tasselli@comune.pistoia.it.