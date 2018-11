Tir si ribalta in A1, sette chilometri di coda

Disagi al traffico sull'autostrada A1 a causa di un incidente che si è verificato questa mattina. L'autotreno trasportava lastre di vetro

BARBERINO DI MUGELLO — I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti nel Comune di Barberino di Mugello, sul tratto autostradale A1 al chilometro 270 in direzione sud, per un incidente stradale.

Un autotreno, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco.

All’arrivo dei vigili del fuoco il conducente era già stato preso in carico dal personale sanitario del 118.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo pesante incidentato. L’autotreno trasportava lastre di vetro.

Sul posto presente anche la polizia stradale e automezzi per la rimozione del mezzo. Il traffico sull’autostrada per diverso tempo è stato dirottato su una sola corsia.